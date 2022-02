Ruud heime i Noreg med OL-gullet

sport

21-åringen frå Bærum tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-samanheng for fristilkøyrarane.

Det er øvinga han òg har vunne i X Games to gonger. I slopestyle har nordmannen gull frå ungdoms-OL og sølv frå VM. OL-gullet var spesielt for Ruud, som for eit lite år sidan mista far sin.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet då han van OL-gullet.

Birk Ruud klarte ikkje å følgje opp med ein ny OL-medalje i slopestyle. Det enda med femteplass for friskikøyraren i finalen etter to fall. Birk Ruud har sidan 2020 vore MOT-ambassadør.

(©NPK)