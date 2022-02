Russiske friidrettsutøvarar har fått klarsignal til å konkurrere

sport

Det opplyser det internasjonale friidrettsforbundet (World Athetics) i ei pressemelding.

Alle russiske idrettsutøvarar som er godkjende til å konkurrere som nøytrale idrettsutøvarar i 2022, er underlagde ei streng medikamentstesting, og ikkje meir enn 20 nøytrale utøvarar (totalt, ikkje per konkurranse) vil få lov til å konkurrere på dei fire World Athletics Series-arrangementa i år.

Desse 20 idrettsutøvarane må veljast ut av det russiske friidrettsforbundet. The World Athletics Doping Review Board (DRB) har også bede om at dei 20 idrettsutøvarane skal veljast frå ei «liste» på 50 utøvarar, som skal testast regelmessig for narkotika.

Totalt 55 russiske idrettsutøvarar er så langt kvalifiserte til å konkurrere som nøytrale idrettsutøvarar i 2022. Ein søknad har vorte avslått.

(©NPK)