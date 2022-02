OL-talsperson avfeia Kina-kritikk: – Fundert på løgner

sport

Yan avslutta pressekonferansen med å seie at dette var den siste fellespressekonferansen med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) under desse vinterleikane. Ho sørgde for å etterlate seg litt av eit inntrykk, skriv nettstaden Inside the games.

Talspersonen gjekk offensivt ut mot mange av sakene Kina og IOC har fått kritikk for i samband med OL. Mellom anna avfeia ho skuldingane om at uigurbefolkninga i Xinjiang blir undertrykt.

– Eg meiner desse spørsmåla er funderte på løgnar. Nokre styresmakter har allereie gått i rette med slik feilinformasjon med solide bevis. Du må gjerne gi att alle dei bevisa og faktaa, sa Yan.

1 million i leirar

Ifølgje menneskerettsorganisasjonar som HRW, har Kina internert over 1 million uigurar i leirar i Xinjiang-provinsen, der dei blir utsette for tvangsarbeid, tvangssterilisering, tortur og indoktrinering. Kina er skulda for brot på lovene om folkemord.

Kinesiske styresmakter avviser mellom anna at det blir utført tvangssterilisering, utan å avkrefte at talet på steriliseringar har skote i vêret i regionen dei siste åra. Ifølgje The Jamestown Institute vart talet på operasjonar seksdobla frå 2016 til 2018.

IOC har fått fleire spørsmål om kvifor Kina får gjennomføre OL trass slike grove skuldingar. Det vart òg tema på pressekonferansen. Minst tre gonger avbraut Yan spørsmåla for å korrigere. «Såkalla tvangsarbeid», presiserte ho.

IOC vil sameine verda

Det blir produsert mykje tekstil i regionen. IOC-talsperson Mark Adams har tidlegare lova at inga av draktene under OL har vorte laga av råmateriale frå regionen.

Adams seier at Yans utsegner «ikkje er relevante for pressekonferansen eller IOC».

– IOC er veldig opptekne av å verne menneskerettar innanfor sfæren vår i OL. Vi overlèt det til andre organisasjonar, FN og andre, å sjå på dei andre aspekta av kva som skjer her, seier Adams.

Han framhevar at leikane i seg sjølv gir mykje til verda ved å vise at folk kan jobbe saman om eit felles mål. Adams peikar på at FN har støtta leikane, og at FNs generalsekretær António Guterres har besøkt leikane. Sjølv administrasjonar som gjennomfører ein diplomatisk boikott, forstår OLs betydning, seier han.

– Å føre verda saman er endå viktigare i ei tid som dette, når det er usemje og det er ting som kan bli diskutert og debattert, ifølgje Adams.

Nettopp diskusjon og debatt er eit ankepunkt fleire brukar mot OL, som skjer i ei boble der kinesiske styresmakter av smittevernomsyn har nærast full kontroll over kva tilreisande journalistar og idrettsfolk gjer.

FN krev tilgang

FN-sjef Guterres understreka i møtet sitt med president Xi Jinping at FN forventar «at kontaktane mellom FNs høgkommissær for menneskerettar og kinesiske styresmakter vil tillate eit truverdig besøk frå høgkommissæren til Kina, inkludert Xinjiang», ifølgje FN.

Guterres tok opp behovet for samarbeid om å betre menneskerettane med Xi. Det temaet vart utelate frå det statlege nyheitsbyrået Xinhuas dekning av møtet.

Nettopp mangelen på tilgang har elles òg journalistar som prøver å dekkje menneskerettar i Kina under OL fått merke. APs journalist vart stansa og nekta inngang då han prøvde å ta seg til Tibet, som stod i flammar sist Kina arrangerte OL.

– Ingen utlendingar får komme inn, sa ein leiar i regionsstyresmaktene før ho beordra at journalisten skulle køyrast til Chengdu, ti timar unna, for så å bli lauslaten der.

Berre eitt Kina

I 2008 protesterte tibetanske munkar mot undertrykking, noko som vart slått hardt ned på. No er det stille i Tibet, melder AP. Mange, særleg blant dei eldre, har innfunne seg med at det ikkje nyttar å stå opp mot Kina.

Kina nektar nemleg å gi frå seg makta der, til liks med i Taiwan og i Hongkong, der det har vorte innført svært strenge nasjonale tryggingslover, som har vorte brukte til å fengsle aktivistar og journalistar.

Det skjer for å handheve eitt-Kina-politikken, som går ut på at heile Kina er, og skal halde fram med å vere, sameint under Beijing. Det er ein politikk Yan framheva på den siste pressekonferansen med IOC.

– Eg må ha ei streng haldning. Det eg kan seie er at det er berre eitt Kina i verda, sa Yan.

