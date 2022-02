Noregs beste fotballbanar: Lerkendal og Åråsen deler sigeren

sport

Rangeringa er gjord i regi av spelarforeininga Niso. Kapteinane i Eliteserien og Toppserien gav karakter frå 1 til 5 etter kvar bortekamp dei spelte i fjorårets sesong.

I Eliteserien er det tiande gong beste bane blir kåra, og for første gong er det to vinnarar. Lerkendal har stukke av med prisen dei tre siste åra, men denne gongen måtte Rosenborg dele han med Lillestrøms grasmatte. Åråsen fekk nemleg òg eit karaktersnitt på 4,33.

Mjøndalens kunstgrasbane hamna på botn med eit snitt på 1,87.

I Toppserien vart Vålerengas arena, som i dei tre tidlegare sesongane, stemt fram som den beste i den øvste divisjonen for kvinner. Oslo-laget fekk eit snitt på 4,78.

Kolbotns grasbane snitta dårlegast med 1,78.

– Underlaget er viktig for spelarane, supporterane, klubbane og dei som jobbar med anlegga. Det er viktig for utviklinga av norsk fotball at vi har banar som held god kvalitet. Dette fokuset fører forhåpentleg til at klubbane strekkjer seg langt i å ha dei beste banane, seier prosjektleiar Peter Werni i Niso.

Slik vart banetabellen i 2021:

Eliteserien:

1) Lillestrøm (Åråsen, gras) 4,33

Rosenborg (Lerkendal, gras) 4,33

3) Molde (Aker Stadion, kunstgras) 3,67

4) Brann (Brann Stadion, gras) 3,53

Odd (Skagerak Arena, kunstgras) 3,53

6) Stabæk (Nadderud stadion, gras) 3,47

7) Kristiansund (Kristiansund stadion, kunstgras) 3,33

Vålerenga (Intility Arena, kunstgras) 3,33

9) Haugesund (Haugesund stadion, gras) 3,27

10) Bodø/Glimt (Aspmyra, kunstgras) 3,20

11) Strømsgodset (Marienlyst, kunstgras) 3,07

12) Sarpsborg 08 (Sarpsborg stadion, kunstgras) 2,87

13) Sandefjord (Release Arena, gras) 2,80

Viking (SR-Bank Arena, kunstgras) 2,80

15) Tromsø (Alfheim, kunstgras) 2,27

16) Mjøndalen (Consto Arena, kunstgras) 1,87

Toppserien:

1) Vålerenga (Intility Arena, kunstgras) 4,78

2) Arna-Bjørnar (Arna Idrettspark, kunstgras) 4,11

3) Sandviken (Stemmemyren, kunstgras) 3,44

Stabæk (Nadderud, gras) 3,44

5) LSK Kvinner (LSK-hallen, kunstgras) 3,11

Rosenborg (Koteng Arena, kunstgras) 3,11

7) Avaldsnes (Avaldsnes 1, gras) 2,78

8) Lyn (Kringsjå kunstgras) 2,56

9) Klepp (Klepp stadion, kunstgras) 2,33

10) Kolbotn (Sofiemyr stadion, gras) 1,78.

