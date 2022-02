Mjøndalen-målvakt stengd ute i ein månad for pengespel

sport

Målvakta vart i fjor haust skulda for kampfiksing i sosiale medium og klubben valde sjølv å melde saka for å bidra til at målvakta vart reinvaska. Norges Fotballforbund (NFF) har ikkje funne nokre bevis for kampfiksing.

Men det kjem fram at han har sett pengar på tolv kampar Mjøndalen var involvert i. Makani har erkjent forholda og forklart at han berre har tippa på siger til Mjøndalen. Han spelte mot Mjøndalen i eitt tilfelle, men då var han ikkje i kamptroppen.

– Det er såleis ingen interessekonflikt som følgje av pengespelet, sidan ønskte utfall av pengespelet samsvarer med spelarens og Mjøndalens sportslege ønskjer, skriv doms- og sanksjonsutvalet i NFF.

Makani blir utestengt i ein månad og straffa trer i kraft frå og med første obligatoriske kamp, som for Mjøndalen er 4. april.

(©NPK)