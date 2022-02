Langrennsbråket: – Fått spørsmål heimanfrå om det går bra

sport

Den siste dryge veka har det vore mykje bråk utanfor sporet om den norske langrennsleiren i OL.

– Til liks med mange her, så har eg ikkje følgt så veldig mykje med i media. Vi har heile tida førebudd oss på neste distanse. Det har ikkje eg tenkt så mykje over, anna enn at eg går gjennom intervjusona og merkar at det er mange spørsmål, sa herrelandslagstrenar Eirik Myhr Nossum på spørsmål om all uroa er medieskapt.

Undervegs i leikane har det vore fleire saker om dei norske utøvarane:

* Emil Iversen kjende seg dolka i ryggen etter å ha vorte utelaten frå det norske laget på 15-kilometeren.

* Anne Kjersti Kalvå, som vart koronasmitta før leikane, har uttalt seg kritisk til langrennsleiinga i Adresseavisen.

* Etter lagsprinten var Maiken Caspersen Falla kritisk til korleis Espen Bjervig og resten av langrennsleiinga har verka i media. Også Ragnhild Haga meiner leiinga kunne spart seg for «enkelte utsegner».

Ei av sakene har vore om nivået i norsk kvinnelangrenn bak einaren Therese Johaug. Langrennssjef Espen Bjervig har uttalt at han er fortvila over nivået. Han og kvinnetrenar Ole Morten Iversen har òg vore opne om at det vart vurdert å hente inn skiskyttar Tiril Eckhoff til OL-stafetten.

– Det er utsegner frå leiinga vi gjerne skulle ha vore forutan. Det er det ikkje nokon tvil om, sa landslagsveteran Falla (31) etter lagsprinten.

– Positivt at folk meiner noko

Nossum er glad for at det er «blest» rundt sporten.

– Eg trur, og det meiner eg oppriktig, vi må vere glade for at det er meiningar om norsk langrenn. Det verste vi kan komme i, er at folk er likegyldige. At det er meiningar om korleis eg gjer jobben min og korleis utøvarane handterer ting, er i siste instans positivt. Då betyr det at folk er interesserte. Det er bra, sa han.

Langrennssjef Bjervig har svart slik når han har vorte presentert for kritikken:

– Ja, det har det stått om i media allereie. Dei utsegnene utøvarane har reagert på, har vi prata om, sjølvsagt, sa Bjervig og la til:

– Når nokon har kjent seg ramma av det, pratar vi om det. Eg pratar med utøvarane.

Fått spørsmål om det går bra

Simen Hegstad Krüger kom til OL-byen for ei veke sidan etter sin koronaperiode i Seiser Alm. Han rakk å få med seg delar av sakene i media om norsk langrenn før avreise.

– Då eg sat åleine i Italia, hadde eg litt meir tid til å lese aviser og sånn enn det eg pleier. Då lurte eg på kva som gjekk her føre seg. Så kom eg hit, og då var alt som det pleier og god stemning. Eg kjende ikkje igjen den situasjonen som ein kanskje kunne få inntrykk av om ein berre las avisene, sa Krüger, som førebur seg til femmila på laurdag.

Landslagskollega Sjur Røthe seier han har unngått det meste av medieomtala.

– Til liks med Eirik (Nossum) har eg prøvd å unngå å lese altfor mykje som har stått, men eg har fått spørsmål heimanfrå om det går bra med oss her nede. Eg kan berre seie at frå innsida av leiren har det vore ekstremt god stemning i gjengen, sa Røthe.

– Største løgna som finst

Skiskyttar Tarjei Bø trur ikkje på dei som seier dei ikkje får med seg det som blir skrive og blir formidla i media under meisterskapen. Han har fått med seg uroa som har prega langrennsleiren.

– Vi har fått med oss alt. At utøvarar ikkje les avisa i meisterskap, er den største løgna som finst. Vi har ikkje noko anna å finne på. Lese om oss sjølv, utlendingar, konkurrentar og lagkameratar, sa Bø på ein pressekonferanse torsdag.

Han føler med norsk langrenn som opplevde mykje uro før OL med koronasmitte i laget.

– Vi har våre tankar om det, men eg trur dei har hatt ein del utfordringar som ikkje har vore så lett å løyse. Hadde vi fått dei same utfordringane, hadde det kanskje vore litt meir rot hos oss òg. Ein må respektere at dei har hatt ein vanskeleg inngang til meisterskapen. Kanskje det har ballet litt på seg. Men eg trur dei er klar over situasjonen. Eg tippar vi ser dei sterkt den siste helga og slår tilbake.

Langrenn i OL blir avslutta med femmil for mennene laurdag. Søndag er det 30 kilometer som gjeld for Therese Johaug og co.

