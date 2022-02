Kombinertsjef strålte etter nytt gull: – No har vi greidd det utan Jarl

sport

Medan Riiber sat på flyet på veg heim til Noreg etter eit OL som enda i koronaisolasjon og berre éin konkurranse, der han gjekk feil og mista medalje, gjekk lagkameratane inn til eit suverent gull i siste konkurranse.

– No har vi greidd det utan Jarl, det er jo heilt fantastisk. Viss du hadde sagt det på førehand, ville eg ikkje vore sikker på at det var mogleg. Men no er det mogleg. Det har skjedd, sa Stuan.

Han var på gråten på direktesendt TV då han snakka om Riibers koronasmitte. Noregs største gullhåp fekk OL øydelagt, men har likevel vore viktig for suksessen til lagkameratane, meiner Stuan.

– Jarl er gull for oss, så trur eg han er veldig letta over at det gjekk som det gjekk. Det er veldig bra både for Jarl og for gutane. Det har vore eit fantastisk OL, men eit kjempekrevjande OL. Eg har aldri opplevd makan, sa Stuan.

Han hyllar innsatsen til Espen Bjørnstad og Espen Andersen på dei to første etappane og seier gulltrua vart sterk då Jens Lurås Oftebro stakk på tredjeetappen. Jørgen Graabak var aldri trua på sisteetappen.

– Jens ordna biffen så Jørgen kunne gå ein parademarsj på slutten der, sa Stuan.

