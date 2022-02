Graabak klatra på gjæv OL-liste – har døra open for 2026

sport

– Det er stort. Det er utruleg mange gode idrettsutøvarar frå Noreg. Det er stort å vere så høgt oppe, seier Graabak til NTB.

«Høgt oppe» refererer til lista over gull til norske idrettsutøvarar i vinter-OL. No er det berre Marit Bjørgen (8), Ole Einar Bjørndalen (8), Bjørn Dæhlie (8), Johannes Høsflot Klæbo (5) og Thomas Alsgaard (5) som har fleire gull enn han.

Med det fjerde OL-gullet sitt i karrieren og sitt andre i Kina kan Graabak sjå tilbake på ein enorm karriere i OL-samanheng. Det vart to gull i Sotsji for åtte år sidan, deretter sølv i lagkonkurransen i Pyeongchang, før han stod igjen som OL-konge i Beijing-leikane med to gull og eitt sølv.

30-åringen kan fort bli å sjå i OL om fire år, men tenkjer ikkje så langt.

– Eg kan ikkje love noko. Eg har vore sånn heile karrieren at eg tenkjer eitt og eitt år. Eg sa då eg var 20 at om eg mistar gneisten, blir eg ikkje ein gammal idrettsutøvar, sa Graabak.

Blir hylla av sjefen

Han forklarer at moglegheitene for han er mange med skule og andre moglegheiter på sida, men at han trivst i kvardagen.

– Då held eg på, og så får vi sjå kor lenge det held. Men eg har jo mål om VM i Trondheim i 2025, og då er det eit «hønskræv» til 2026. Så får vi sjå, fortalde han.

Sportssjef for kombinertgutane Ivar Stuan er mektig imponert over det Graabak har fått til i OL med tre individuelle medaljar, to av dei gull, men:

– Han har dessverre hatt nokre dårlege verdsmeisterskapar den siste tida. Han har ikkje teke ein individuell VM-medalje. Eg trur han har veldig lyst til det, ikkje minst i Trondheim i 2025, sa Stuan til NTB.

– Vi må få han til å satse mot OL i Milano i 2026. Då har han moglegheita til å bli endå meir legende. Eg synest det er heilt vilt. Det er så bra, og det gjer så bra for oss andre.

Som Håvard Klemetsen

Lagkameratane Jens Lurås Oftebro og Espen Andersen tok det første OL-gullet sitt torsdag. Dei «krev» at han skal vere med vidare.

– Han blir med til neste OL. Det er det ingen tvil om. Han er jo ikkje så gammal, sa Oftebro.

– (Håvard) Klemetsen vart jo berre betre og betre med åra. Jørgen ser ut til å gå same veg. Han er som ein god vin. Han, Zlatan og Håvard Klemetsen – det er same ulla, sa Andersen til latter frå den norske pressa og til forundring for Graabak.

– Snakkar vi om Håvard Klemetsen no plutseleg? spurde Graabak idet han kom til den norske pressa.

Kombinertløparen Håvard Klemetsen vann OL-gull i lagkonkurransen i Sotsji for åtte år sidan. Då var han 35 år. Han vann gull saman med mellom anna Jørgen Graabak.

Graabak er «berre» 34 når OL-elden i Italia vert tend om fire år.

