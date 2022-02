Fourcade etterfølgjer Bjørndalen i IOC – fekk stemme frå norsk skiskyttar

sport

Dei to fekk flest stemmer blant 16 kandidatar då 2307 utøvarar stemde i valet, ei valdeltaking på 80,5 prosent. Fourcade fekk 971 stemmer, Hansdotter 694.

Den franske skiskyttaren og den svenske alpinisten har begge lagt opp sidan dei vann OL-gull i Pyeongchang, men dei var framleis valberre. Begge er no IOC-medlemmer i åtte år.

Fourcade utkjempa mange duellar med norske skiskyttarar på vegen mot fem OL-gull, 13 VM-gull og sju samanlagtsigrar i verdscupen. No avløyser han Ole Einar Bjørndalen som IOC-medlem.

Bjørndalen og den canadiske ishockeyspelaren Hayley Wickenheiser er søndag ferdige med dei åtte åra sine i IOC.

– Stemde på han

Den norske skiskyttaren Johannes Thingnes Bø, som har hatt eit flott Beijing-OL med tre gull og ein bronse, er glad for at Fourcade no trer inn i IOC, og innrømmer at han gav franskmannen hjelp på vegen.

– Det er flott å ha han i IOC. Han er ein fyr med god sportsånd. Han har gode tankar om sport, rein sport og behovet til utøvarane. Det er ein stor dag for han, men også for olympisk idrett generelt. Han vil gjere det beste for utøvarane i åra som kjem, sa Thingnes Bø på ein pressekonferanse i OL-landsbyen torsdag.

– Eg må innrømme at eg stemde på han, heldt 28-åringen fram.

Alltid tilgjengeleg

Fourcade lova at han ikkje berre skal tale saka til utøvarane i IOC, men at han alltid vil vere tilgjengeleg for innspela deira.

– Eg vil at alle utøvarar skal vite at eg vil gi dei ei stemme i utøvarkommisjonen. Vi har møttest i OL-landsbyane, og dei skal vite at dei alltid kan nå meg, sa han ifølgje nettstaden Insidethegames.

Hansdotter sa seg æra over å vere vald.

– Eg gler meg til å jobbe hardt for utøvarane, sa ho.

Formelt blir dei innlemma i IOC under sesjonen laurdag.

Mange kandidatar

Dei mest kjende av dei andre kandidatane i valet var den nederlandske skøytestjerna Ireen Wüst, den slovenske skihopparen Jernej Damjan og den tsjekkiske snøbrettkøyraren Eva Samkova.

Andre kandidatar var langrennsløparane Jacqueline Mourão (Brasil), Maria Ntanou (Hellas) og Mathilde Amivi Petitjean (Togo), bobkøyrarane Seyi Smith (Canada), Seun Adigun (Nigeria) og Adam Edelman (Israel), akarane Shiva Keshavan (India), Raluca Stramaturaru (Romania) og Lien Te-an (Taiwan), og dessutan ishockeyspelar Florence Schelling (Sveits) og skeletonkøyrar Nathan Ikon Crumpton (Amerikansk Samoa).

(©NPK)