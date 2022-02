Curlinggutane avslutta med siger – fekk ikkje hjelp og er ute

sport

Særleg Walstad spelte strålande då Noreg «stal» to poeng i tre omgangar på rad og vende 3–4 til siger 9-4. Men OL-lagnaden til laget vart stadfesta på ein annan bane.

Berre om Danmark samtidig hadde slått USA ville Noreg gått til semifinale, og det vart for mykje å be om. Danmark leia 2–0 etter to omgangar, men etter at USA «stal» tre poeng i 4. omgang og gjekk opp til 5-2, var det liten tvil om utfallet. USA vann 7–5 og tok den fjerde semifinaleplassen. Danmark vann berre ein kamp i OL, og det var mot Noreg.

Storbritannia vart grunnserievinnar og møte USA i semifinale, medan Sverige møter Canada.

Trøbbel

Noreg trøbla veldig innleiingsvis i kampen mot allereie utslåtte italienarar. Særleg sleit toaren Markus Høiberg med presisjonen, og han enda på svake 53 i utteljingsprosent for steinane sine.

Også resten av det norske laget sleit med presisjonen. Italia leia både 2–0 og 4-2, og i 5. omgang vart Noreg tvinga til å ta eitt poeng og gi frå seg sistesteinen på 4–3 til italienarane.

Etter at Italia blanka den sjette omgangen, byrja dei norske å vise kva dei kunne. Walstad sette press på Joël Retornaz med svært godt plasserte steinar, og skipen til italienarane greidde ikkje å ordne opp. Dermed stal Noreg to poeng og vende til 5-4-leiing.

Italienske missar

I neste omgang hadde Italia tilsynelatande løyst ein vanskeleg situasjon med ei utslaging som fjerna tre av fire norske steinar i buet, men Retornaz missa med sistesteinen og gav Noreg to nye poeng.

I niande omgang vart det to nye poeng til Noreg, og då takka italienarane for kampen.

Då levde spenninga framleis, men nokre minutt seinare var USA vinnar av kampen mot Danmark. Det danske laget reduserte til 5–7 med to poeng i 9. omgang, men USA hadde sistestein og spolerte moglegheita danskane hadde til å utlikne. Dermed var OL-draumen over for dei norske.

Det vart fire sigrar og fem tap for Walstads lag, som enda på sjetteplass i turneringa.

På det norske laget spelte Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Torger Nergård og Steffen Walstad.

Trear på Italias lag var elles Amos Mosaner, som tidlegare i OL vart meister for blanda lag med finalesiger over Noreg. Sølvvinnar Magnus Nedregotten var reserve på Walstads lag.

(©NPK)