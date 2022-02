Canadas ishockeykvinner tok tilbake trona

sport

Lagkaptein Marie-Philip Poulin vart den store finalehelten. Ho leverte målgivande pasning på leiarmålet og sette sjølv inn både 2-0 og 3-0 på vegen mot det tredje OL-gullet sitt.

Amerikanarane reduserte to gonger, siste gong 13 sekund før slutt. Poulin pådrog seg ei utvising då halvtanna minutt stod att. USA tok ut målvakt og spelte seks mot fire. Etter massivt press kom reduseringa, men det var for seint.

Poulin sa at sigeren var revansj for finaletapet i 2018.

– Det kjennest så bra. Det ligg så mykje innsats bak. No har vi revansjert oss, sa ho.

– Det betyr alt for meg å vere kaptein for denne gjengen.

Løparen Sarah Fillier sa at det var ein draum som vart verkeleg.

– Eg greier ikkje å finne ord. Eg skjelv enno, gispa ho.

Canada vart OL-meister for femte gong av sju moglege og har aldri fått mindre enn sølv. USA vann det aller første OL-gullet i 1998 før Canada triumferte fire gonger på rad. I Pyeongchang vart det USA-siger etter straffeslagkonkurranse, men i år vart det canadisk jubel.

Overlegen

Canada vann alle dei sju kampane sine med samanlagt 57-10. I gruppespelet vart USA slått 4-2. Då var det isfront mellom rivalane. USA prøvde å psyke ut canadiarane ved å komme seint på isen. Canada svarte med å nekte å helse på amerikanarane.

Medan Canada har dominert OL-turneringane, pleier USA å vere best i VM. Då Canada vann VM-finalen i august i fjor, var det etter fem USA-triumfar på rad.

Sarah Nurse sette inn leiarmålet i finalen med ei styring som gjekk i mål via begge stolpar. Det skjedde rett etter at ei canadisk skåring vart annullert etter videodømming. Det vart oppdaga ein offside i forspelet, og Natalie Spooner jubla dermed forgjeves.

Auka to gonger

Poulin gjorde alt sjølv då ho dobla leiinga. Ho overrumpla ein motstandar med pucken i amerikansk sone, tok han frå henne og skaffa seg rom for skot. Det endra retning på Savannah Harmon og gjekk i mål.

Også 3-0-målet gjekk i mål via ein amerikanar. På ei kontring sette Nurse opp Brianne Jenner for skot. Poulin nådde returen frå spiss vinkel og slo han inn via beinet til målvakt Alex Cavallini.

Hilary Knight tende eit håp for USA då ho i slutten av 2. periode sette inn returen etter sitt eige skot. Det gjorde ho i undertalspel rett etter at Megan Keller pådrog seg fem minutt for halding.

Amanda Kessel gjorde 2-3-målet, men med fullt lag rei Canada greitt av dei attståande sekunda.

