Både fysisk og digitalt fotballting

Det opplyste fotballpresident Terje Svendsen på ein pressekonferanse torsdag. Han skal erstattast på årets fotballting etter seks år som NFF-topp.

Målet med å opne for både fysisk og digital deltaking er å sørgje for at fleire får delteke på tinget.

– Normalt har vi hatt mellom 200 og 250 fysiske deltakarar på tinget av 1700 moglege. Forhåpentleg vil vi kunne dokumentere høgare deltaking på tinget i 2022, seier Svendsen.

I fjor vart det halde digitalt fotballting i mars som følgje av koronapandemien. I juni vart det dessutan halde eit ekstraordinært ting der ein mogleg boikott av VM i Qatar var tema.

