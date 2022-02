Ruud måtte improvisere i jakta på ny OL-medalje: – Det vart litt smårot

sport

Etter to mislykka forsøk vart det 79,33 poeng i det siste forsøket for Ruud, som vann Big Air-konkurransen tidlegare i OL. Nordmannen fekk elementa til å sitje og landa alle hoppa, men det vart litt for forsiktig, og til slutt var Ruud 6,02 poeng bak medaljeplass.

På den andre railen kom han litt tidleg av og enda opp med å køyre baklengs og måtte vere kreativ på det siste railelementet før hoppa.

– Eg vart nøydd til å improvisere og tok den siste railen på sparket, sa Ruud til NTB.

Planen var eigentleg å gjere som han gjorde i sitt andre forsøk på railelementa, forklarte han.

To fall

Ruud gjekk offensivt til verks, men første forsøk i finalen til fristilkøyrarane gjekk gale. Ruud glei av litt tidleg på andre element i sitt første forsøk før han fall på eit hopp lenger ned i løypa.

I andre forsøk fekk han til starten av løypa, men så fall han igjen. Dermed var to av tre finaleforsøk øydelagde. Det vart berre 26,98 og 47,93 poeng. Ruud var under press i tredje forsøk. Det beste forsøket tel.

Ruud forklarte at det vart litt rot på trening før finalen då han hadde lagt lista litt for høgt. Forsøka som feila, var han derimot fornøgd med.

– Treninga mi var ikkje den beste, men då eg sette utfor i første run, fekk eg ei utruleg glede gjennom kroppen. Eg har verkeleg kost meg på ski, sa ein smilande Ruud.

– Det er ikkje til å leggje skjul på at eg alltid konkurrerer om gull, og det er òg grunnen til at eg er her, men eg tek ein 5.-plass i dag og er veldig «happy» med OL-deltakinga mi, la han til.

Dobbeltsiger for USA

Amerikanaren Alexander Hall vart førstemann som leverte ein toppsum då han fekk 90,01 poeng i sitt første forsøk. Det heldt til gull før landsmannen Nicholas Goepper og svenske Jesper Tjäder.

Ruud tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-samanheng for fristilkøyrarane. Det er øvinga han òg har vunne i X Games to gonger. I slopestyle har nordmannen gull frå ungdoms-OL og sølv frå VM.

Øystein Bråten vann slopestyle-øvinga i OL i Pyeongchang for fire år sidan.

No dreg Ruud heim med eitt gull rundt halsen.

– Eg er veldig fornøgd med eigen prestasjon. Det gullet er noko som er heilt fantastisk som eg har kjempa for i veldig mange i år, sa Ruud.

