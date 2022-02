Nye dokument: Valijeva brukte òg lovleg hjartemedisin

sport

Det kjem fram av dokument som vart framlagde av Verdsantidopingbyrået (Wada) i høyringa før Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) tok stilling til om ho skulle få delta i OL trass i den positive prøva. Dokumenta er lekne til nyheitsbyrået AP.

Der går det fram at Valijeva i dopingkontrollskjema har oppgitt å ha brukt to lovlege medisinar som styrkjer hjartefunksjonen, L-carnitin og hypoxen. Bruken av desse svekkjer forklaringa hennar om at ho uforvarande fekk i seg det ulovlege middelet trimetazidin ved å ha drukke av glaset til bestefar sin, som bruker den hjartemedisinen.

USAs antidopingbyrå (USADA) prøvde nyleg utan hell å få hypoxen ført opp på forbodslista. L-carnitin er ulovleg om det blir brukt i større dosar.

– Å bruke desse stoffa saman med 2,1 nanogram trimetazidin er ein indikasjon på at det går føre seg noko alvorleg, seier USADA-direktør Travis Tygart til AP.

– Alle stoffa bidreg til å auke prestasjonar. Dette undergrev fullstendig truverdet til Valijevas forklaring.

