Medium: Hamilton lovar svar på eiga Formel 1-framtid fredag

Fartsfantomet vil, saman med Mercedes-sjef Toto Wolff og lagkamerat George Russell, vere med på ei direktesending når Mercedes avdukar den nye bilen sin for 2022-sesongen – éin månad før F1-sirkuset startar i Bahrain 20. mars.

Under seansen er det òg venta at Hamilton bryt tausheita om det kontroversielle VM-titteltapet mot Max Verstappen, og om han skal halde fram med å konkurrere, skriv Daily Mail og Daily Mirror.

37-åringen har dei siste to månadene nekta å svare på rykta om karriereslutt, og han har unngått rampelyset. Laurdag for to veker sidan tvitra derimot superstjerna «Jeg har vært borte. Nå er jeg tilbake». Tysdag denne veka følgde Mercedes opp med tweeten «Nummer 44 er tilbake».

Trass i oppmuntrande teikn i sosiale medium om ein retur, har Hamilton ifølgje BBC ikkje tenkt å ta ei endeleg avgjerd før Det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) er ferdig med å granske løpet i Abu Dhabi. Det er ikkje kjent når granskinga er ferdig, men i uttalen på måndag frå FIA kjem det fram at funna vil bli offentleggjorde i dagane som kjem.

I sesongavslutninga i Abu Dhabi såg Lewis Hamilton lenge ut til å vere på veg mot ein ny VM-tittel, men han vart passert av Max Verstappen rett før mål etter at tryggingsbilen hadde vore på banen og samla feltet. Det avgjorde òg kampen om VM-trofeet.

Mercedes la inn protest etter løpet i Abu Dhabi, men trekte den etter forsikringar om at granskinga vil bli gjort ordentleg og at passande tiltak vil bli sett ut i livet.

