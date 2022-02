Ishockey: Wallmark sende Sverige til OL-semifinale

sport

Lucas Wallmark og Anton Lander stod for skåringane. Canada og Sverige spelte to og ein halv periodar utan at nokon av laga klarte å skåre.

Med 9.45 igjen av kampen sette Lucas Wallmark inn 1–0 etter ei blemme av det canadiske laget. Backen Jack McBain var litt for nonchalant på si eiga blålinje då han la igjen pucken bak ryggen. Lagkameraten Eric O'Dell oppdaga det ikkje, og Wallmark var vakent framme og snappa den frie pucken. Han netta med eit kjapt skot bak Eddie Pasquale i det canadiske målet.

Wallmark speler til dagleg i den russiske klubben KHL for CSKA Moskva.

Anton Lander sette 2–0 i ope mål med 1.50 igjen av kampen.

Sverige og Canada har hatt fleire duellar opp igjennom i VM og OL. Finalen i Haakons hall i 1994 er kanskje den mest minnerike. Svenskane tok gullet i kampen der straffa til Peter Forsberg var blant det som blir hugsa. Det var derimot redninga til Tommy Salo av eit straffeskot frå Paul Kariya som avgjorde kampen.

Semifinalane fredag går mellom Finland–Slovakia og Sverige – ROC (russiske utøvarar).

Sist Sverige vann OL-gullet var i Torino i 2006.

