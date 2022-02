Her står dei norske skiskyttarane med stafettgullet

sport

Langt ute i stafetten såg det ut som Noreg var sjanselaus i gullkampen, men etter at ROCs Eduard Latypov svikta totalt på siste ståande, sikra Christiansen sigeren med fem strake treff på siste skyting.

Dei mannlege skiskyttarane har teke medaljar i alle øvingane så langt i OL. Thingnes Bø sikra bronse på normaldistansen, før det vart siger på sprinten for same mann, med storebror Tarjei Bø som bronsevinnar. På jaktstarten sørgde sistnemnde for sølv, og på stafetten var Christiansen viktig på vegen mot gull.

I tillegg vann brørne Bø OL-gull på stafetten for blanda lag saman med Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland.

Røiseland har òg vore ein medaljegrossist på kvinnesida, der ho vann gull på sprinten og jaktstarten, og dessutan bronse på normaldistansen. Tiril Eckhoff sikra bronse på jaktstarten, men bomma fleire gonger då Noreg enda på den sure 4.-plassen på stafetten på onsdag.

Dei fekk dermed ikkje vere på pallen der Sverige fekk gullmedaljane sine. ROC fekk sølvet og Tyskland bronsen.

