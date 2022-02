sport

Det dreier seg om første utslagsrunde i conferenceligaen. – Eg har vore her (Celtic Park) éin gong tidlegare (for 20 år sidan), og fansen her er fantastisk, sa Knutsen på ein pressekonferanse i Glasgow.

– Celtic er midt i sesongen og i veldig fin form. Vi er utanfor sesong og har vore i Spania i tre og ei halv veke. Eg håpar og trur vi er konkurransedyktige, men eg veit ikkje. Det er annleis å spele treningskampar enn det som ventar oss i morgon.

Bodø/Glimt har selt fire nøkkelspelarar sidan den fabelaktive haustsesongen i Noreg og utlandet.

Celtic har fått eit løft under den nye manageren sin Ange Postecoglou. Det er svært jamt mellom Glasgow Rangers og Celtic i den skotske eliteserien.

Bodø/Glimt kan sjå fram til ein heilt spesiell atmosfære. Det er venta utselt stadion og opp mot 60.000 tilskodarar på Celtic Park.

– Celtic liknar mykje på oss. Manageren deira og teamet hans har gjort ein svært god jobb og utvikla laget, sa Knutsen.

Returkampen blir spelt i Bodø torsdag neste veke.

