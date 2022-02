Finske ishockeykvinner tok OL-bronse

sport

Finland vart slått 4–1 av amerikanarane i semifinalen og stakk i staden av med trøystepremien då Sveits vart slått 4–0. Det skjedde nokre timar etter at dei mannlege ishockeyspelarane frå Finland slo Sveits med fire måls margin i kvartfinalen.

Viivi Vainikka gav Finland leiinga etter 11.39 av bronsekampen, og det var einaste målet i dei to første periodane. Sveits augna utlikning då finnane tidleg i tredjeperioden pådrog seg to minutts utvising for å ha hatt for mange spelarar på isen, men i staden stal Susanna Tapani pucken og dobla Finlands leiing i undertal.

Deretter skåra Nelli Laitinen og Michelle Karvinen kvart sitt overtalsmål.

Canada (4) og USA (2) har vunne alle dei tidlegare OL-gulla for kvinner, og ein av dei går til topps i år òg. Dei møtest som vanleg i finalen, som skal spelast torsdag.

