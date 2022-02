Falla kritisk til langrennsleiinga: – Unødvendig

sport

Bakteppet er diskusjonen rundt nivået i norsk kvinnelangrenn bak einaren Therese Johaug. Undervegs i OL har langrennssjef Espen Bjervig uttalt at han er fortvila over utviklinga på kvinnesida, medan både han og kvinnetrenar Ole Morten Iversen har vore opne om at dei vurderte å hente inn skiskyttar Tiril Eckhoff til stafetten i OL.

– Det er utsegner frå leiinga som vi gjerne skulle ha vore utan. Det er det ikkje nokon tvil om, seier landslagsveteranen Falla (31) når ho møter norsk presse etter å ha gått inn til 8.-plass på lagsprinten saman med Tiril Udnes Weng.

– Eg synest jo litt synd på laget mitt, då. Det er så mange hardtarbeidande jenter der, dei er så flinke og står på. Dei bruker kvar einaste dag, 24 timar i døgnet, på å bli best på ski. og eg synest dei fortener betre. Dei fortener at folk har trua på dei, seier Falla.

Dårleg førebudd

Ho stoppar ikkje der. Forutan kommentarane om stoda i norsk langrenn set ho spørsmålsteikn ved førebuingane til OL. Har dei norske langrennsløparane vore nok i høgda, og kjende dei nok til løypene i kinesiske Zhangjiakou?

– Eg kjenner meg ikkje godt nok førebudd. Eg skulle ønske at eg hadde trena meir spesifikt på løypa. Det har vi gjort før, og det har fungert bra. Eg veit ikkje kva andre (nasjonar) har gjort med høgda. Men før Sotsji (2014) var vi meir i høgda, og det var lågare enn her.

– Det er lett å vere etterpåklok, men når ein ikkje får det til må ein sjå på kva ein kunne gjort annleis og leggje ein ny plan. Førebuingane har ikkje vore bra nok, men vi har trudd at dei har vore bra nok, seier Falla.

Ho har eit enkelt svar på spørsmål om leiinga bør ta meir ansvar for det ho meiner er for dårlege OL-førebuingar:

– Ja, eg synest det.

– Unødvendig

Som veteran i laget ønskjer Falla å nytte høvet til å snakke ut og forsvare lagvenninnene sine. Det er først og fremst utsegnene i media som er problemet hennar.

– Eg har lyst til å forsvare lagvenninnene mine. Det er så bra stemning i laget, og dei fortener ei leiing som har trua på dei.

Falla meiner ikkje nødvendigvis at utskifting av løparar og personell er vegen å gå.

– Vi har mange fine trenarar og leiarar og eit godt miljø. Vi skal ikkje svartmåle alt. Men det er utsegnene til media eg synest har vore unødvendige. Eg håpar leiinga ser at vi må gjere noko annleis. Vi må finne på noko for å halde fram med å ta nye steg.

