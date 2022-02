Valijevas forklaring: Fekk i seg hjartemedisinen til bestefaren

sport

Denis Oswald, som har lang erfaring med dopingsaker frå IOCs disiplinærkommisjon, opplyste tysdag at ein del av forklaringa til 15-åringen under CAS-høyringa i helga var «forureining frå eit produkt bestefaren brukar».

– Advokatane hennar la fram element som skapte ei viss tvil om skulda hennar, sa Oswald, som mellom anna leidde ei stor gransking av russisk dopingjuks under Sotsji-OL.

Han møtte på pressekonferansen til IOC og den lokale arrangøren tysdag for å snakke om dopingsaka. Han sa at ingenting tyder på at Valijeva-saka er eitt nytt døme på organisert dopingjuks.

– Vi har ikkje alle detaljane, men det ser ut til å vere noko heilt anna. Det som skjedde tidlegare var systematisk doping i stor stil, men det ser ikkje ut til å vere tilfellet her. Meir kan vi ikkje seie før etterforskinga er avslutta, sa han.

Drakk av same glas

Valijevas prøve var positiv på det forbodne stoffet trimetazidin, som mellom anna finst i enkelte typar hjartemedisin. Ho hevdar at ho kan ha fått det i seg fordi ho har drukke frå eit glas brukt av bestefaren og som kan ha innehalde medisinen hans.

CAS-dommarane konkluderte med at Valijeva får delta i OL-konkurransen fordi ho er ein «beskytta person» (på grunn av sin unge alder) og regelverket ikkje gjer det klart om automatisk suspensjon ved positiv dopingprøve gjeld i slike tilfelle. Dessutan blir det vist til at utfallet av dopingsaka ikkje er opplagt og at konsekvensane ved å nekte henne deltaking vil vere uopprettelege. Panelet viste òg til at det tok lang tid frå dopingprøva vart gitt til prøvesvar låg føre, og at Valijeva ikkje fekk rimeleg tid til å leggje fram si sak.

Ingen seremoni

Sjølve dopingsaka vil bli behandla etter OL og kan ende med at ho mistar plasseringar og ikkje får medaljar.

Valijeva var med på ROCs vinnarlag i lagkonkurransen og er stor favoritt før den individuelle konkurransen for kvinner.

IOC har ikkje halde medaljeseremonien for lagkonkurransen og har gjort det klart at det heller ikkje vil bli gjort i den individuelle konkurransen for kvinner dersom Valijeva plasserer seg blant dei tre beste.

– Vi forstår skuffelsen til utøvarane over at ikkje alle vil få medaljane sine under leikane, sa Oswald.

