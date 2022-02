Slik forklarer Riiber OL-blemma

sport

– Eg var veldig fokusert på teknikk og å klare å halde ein fin, jamn rytme bortover flata. Eg hadde blikket rett ned på skia. Då eg heva blikket, såg eg mållinja og tenkte: «Faen, denne situasjonen har eg vore i før. Eg skal i alle fall ikkje gå over sperringa.» Det var freistande, men eg forstod at eg måtte snu, sa ein rakrygga Riiber til norsk presse på langrennsstadion i Zhangjiakou.

Situasjonen han refererte til, var i Lahti for seks år sidan. Då gjekk han òg feil, men kryssa ei sperring for å komme på rett spor og vart diskvalifisert.

Han leidde før langrennet med 44 sekund. Etter ein kilometer var luka auka til 48, men etter den første runden gjekk han i feil fil. Nordmannen tapte vel eit halvt minutt på «strafferunden», og forspranget var nesten tapt. Det er vanskeleg å vite korleis det kunne vorte, for:

– I dag kjende eg meg drit frå første til siste stavtak. Om det hadde endra noko? Kanskje, kanskje ikkje. Eg var ikkje ein kombinertløpar i dag. Skihoppinga stemde og var bra. Langrennsmessig går eg to minutt under pari, sa Riiber.

Trur på medalje utan feilen

Han var svært sliten mot slutten og enda heilt nede på 8.-plass medan lagkameratane Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro storma alle forbi og enda med gull og sølv.

Sportssjef Ivar Stuan fekk ein ny runde på det han har kalla ein berg-og-dal-bane i OL med korona i oppladinga og heile situasjonen rundt Riiber. I tillegg har det vorte tre medaljar.

– Vi har verkeleg «bjuda på» i dette OL! Vi har pinadø alt mogleg. Så kronar vi det førebels med gull og sølv, og eigentleg kunne det vorte trippel, for eg trur Jarl hadde vore med heilt inn om han hadde fått moglegheita. Det halvminuttet han gav bort der, trur eg kunne ha vorte ein medalje, sa Stuan.

Riiber erkjenner at litt meir tid enn 20 minutt i langrennsløypa måndag og oppvarming kunne gjort at feilen vart unngått.

– Eg kjende meg ikkje akkurat veldig kjend med løypa under oppvarming i dag. Eg gjekk éin runde i går. Ja, det kan vere éin av mange ting, men det var berre ei lita stund med feil fokus, sa Riiber til NTB.

Innetrening

Oppladinga hans til konkurransen gjekk føre seg i isolasjon på eit hotellrom i Kina etter at han avla ei positiv koronaprøve kort etter framkomst for halvanna veke sidan. Han har mellom anna sprunge fleire kilometer kvar dag på hotellrommet, i tillegg til spenst- og styrkjeøvingar same stad.

Isoleringa har gått føre seg i cirka 1700 meters høgd over havet. Det var med på å gjere at Riiber akklimatiserte seg i tynnlufta sjølv om han ikkje slapp ut i frisk luft. Riiber slapp ut måndag kveld og rakk ein langrennstur og eitt hopp.

Tidlegare på tysdagen sikra skiskyttargutane og lagtempolaget menn i skøyter titlar til Noreg. Kombinertrennet sørgde for at dagens norske medaljefangst kom opp i tre gull og to sølv, men for Riiber vart det ikkje edelt metall.

Riiber vart dobbelt verdsmeister både i 2019 og 2021. Han har òg ein sølvmedalje frå OL i 2018.

