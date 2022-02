Røiseland med ny dronningtittel: – Det ser lyst ut

sport

Røiseland har tre gull og ein bronse etter dei fire første øvingane i Beijing-OL. Den næraste til å utfordre henne er svensken Elvira Öberg med to sølv.

I 2020-VM i Anterselva vart Røiseland den første skiskyttaren med sju medaljar i ein og same meisterskapen. Fasiten då var fem gull og to bronse, og vegen til tittelen VM-dronning har sjeldan vore kortare.

No er VM bytt ut med OL i det som blir ein ny, høgthengande tittel for 31-åringen frå Froland – sjølv før leikane er over.

Nyt det

– Blir det eit nytt Anterselva 2020?

– Det er vanskeleg å spå! Det er to konkurransar igjen. I Anterselva gjekk ting veldig mykje min veg. Det var mykje stong inn. Eg nyt berre at eg har hatt ein veldig god meisterskap same korleis det går i dei to siste konkurransane, seier Røiseland til NTB.

– Men når konkurransane kjem, har ein alltid lyst til å vise sitt beste, så vi får krysse fingrane, legg ho til.

I den første øvinga i OL, miksstafett, vart det gull. Deretter tok ho bronsen på normaldistansen før ho viste enorm styrke på sprinten fredag. Då vart ho den første norske skiskyttarkvinna som tok to gull i eitt og same OL. Søndag pynta ho ytterlegare på den bragda med endå ein triumf.

I VM i Pokljuka i fjor vart det ingen individuelle medaljar, men gull i stafett og miksstafett.

– Ser lyst ut

Landslagssjef Per Arne Botnan ville ikkje slå fast at NTB kunne kalle henne dronning etter jaktstartgullet.

– Det må eg rekne på. Det er stafett og fellesstart igjen, men det er vel ingen som kan ta henne igjen med tanke på talet på individuelle medaljar, så det ser lyst ut med tanke på den tittelen, sa han.

Botnan har rett i at ingen kan ta henne igjen. Det store spørsmålet er om ho gjer som i Anterselva og sikrar seg medalje i alle øvingane. Stafett (onsdag) og fellesstart (laurdag) står att for Røiseland i Kina.

PS! Noreg har gjort eit historisk godt OL i skiskyting med ti medaljar på åtte øvingar. Rekorden til Tyskland på elleve medaljar frå 2006-leikane ryk om trenden held fram.

(©NPK)