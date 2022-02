Kjempetabbe av Riiber: Gjekk feil og sprakk til slutt

sport

Det vart svært dramatisk då Riiber mista oversikta tidleg i løpet. Han gjekk ut i langrennet med klar leiing, men måtte snu i sporet etter to og ein halv kilometer. Nordmannen tapte vel eit halvt minutt på missen. Dei som kom etter, fekk gratis kontakt.

Riiber var svært sliten mot slutten og enda heilt nede på 8.-plass medan lagkameratane Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro storma forbi alle og enda med gull og sølv.

Riiber gjekk ut i langrennet 44 sekund før næraste konkurrentar etter eit kjempehopp på 142 meter. Løparane starta i snautt 19 minusgrader, og ei stund var det tvil om langrennet kunne avviklast. Juryen vurderte kulda som snill nok og sende Riiber av garde først under trå og krevjande forhold.

– Eg har ikkje snøring på kvar eg står, og det kan bli alt frå 20.-plass til siger, sa Riiber til Discovery etter hoppinga.

Oppladinga til nordmannen til konkurransen gjekk føre seg i isolasjon på eit hotellrom i Kina etter at han avla ei positiv koronaprøve ved framkomst for halvanna veke sidan. Han har mellom anna sprunge fleire kilometer kvar dag på hotellrommet i tillegg til spenst- og styrkjeøvingar same stad.

Innetrening

Isoleringa har gått føre seg på cirka 1700 meters høgd over havet. Det var med på å gjere at Riiber akklimatiserte seg i tynnlufta sjølv om han ikkje slapp ut i frisk luft. Riiber slapp ut måndag kveld og rakk ein langrennstur og eitt hopp.

Tidlegare på tysdagen sikra skiskyttargutane og lagtempolaget menn i skøyter titlar til Noreg. Kombinertrennet sørgde for at dagens norske medaljefangst kom opp i tre gull og to sølv, men for Riiber vart det ikkje edelt metall.

Riiber vart dobbelt verdsmeister både i 2019 og 2021. Han har òg ein sølvmedalje frå OL i 2018.

