Kamila Valjeva leier trass småfeil i kortprogrammet

Ho måtte ta eit steg ut i landinga etter ein trippel axel tidleg i programmet og var ikkje like strålande som då ho i lagkonkurransen fekk 90,18 for kortprogrammet sitt. Det var rett bak verdsrekorden hennar på 90,45 frå EM i januar.

For kortprogrammet på tysdag fekk ho «berre» 82,16 poeng, men det heldt til leiing framfor lagvenninna Anna Sjtsjerbakova (80,20) og japanske Kaori Sakamoto (79,84).

Valijeva gjennomførte kortprogrammet sitt til tonane av «In Memoriam» av Kirill Richter. Ho kjempa med kjenslene då ho var ferdig.

I lagkonkurransen var Valijeva over 15 poeng betre enn næraste konkurrent, men då var ikkje dei to andre russarane eller Sakamoto med. No leier ho med mindre enn to poeng på Sjtsjerbakova. Sakamoto og fleire andre er òg på skothald i fall storfavoritten ikkje lykkast i friløpet.

På førehand var det spådd russisk trippelsiger. Alexandra Trusova fall ein gong i programmet sitt, men fekk poeng nok til å vise japanske Wakaba Higuchi til femteplassen.

Ikkje perfekt

Valijeva har teke kunstløpsporten med storm etter seniordebuten sin og har oppnådd rekordhøg poengsum både i kortprogram og friløp. Ho har fått tilnamnet «frøken perfekt» og vart i lagkonkurransen første kvinne som landa firedoble hopp i OL.

Ungjenta har vore under veldig press sidan det førre veke vart kjend at ei dopingprøve ho gav i romjula var positiv på det forbodne stoffet trimetazidin. Ho måtte gjennom ei CAS-høyring i helga før det vart klart at ho fekk vere med i den individuelle konkurransen.

Russlands antidopingbyrå har bestemt at ho ikkje skal suspenderast medan saka blir behandla, og klagar frå IOC, Wada og ISU vart ikkje tekne til følgje av Den internasjonale valdgiftsretten for sport. Dei viste til hennar unge alder som gir status som «beskytta person», uklarleik omkring realitetane i saka og dei store konsekvensane dersom ho blir nekta deltaking og seinare blir frikjend.

Utmatta

Under høyringa skal Valijeva og advokatane hennar ha hevda at ho fekk i seg noko av sin bestefars hjartemedisin ved å drikke av same glas som han.

– Eg er glad, men kjenslemessig utmatta, sa ungjente til russisk TV etter CAS-avgjerda. Søndag deltok ho i ei høyring som varte i sju timar.

På grunn av Valijevas uklare status får 25 utøvarar plass i friløpet, mot normalt 24. Om Valijeva endar blant dei tre beste vil det ikkje bli delt ut medaljar under OL. Medaljeseremonien for lagkonkurransen, der Valijeva deltok på ROCs vinnarlag før prøveresultatet vart kjent, er heller ikkje avvikla.

