Graabak krona norsk superdag i OL: Kombinertgull etter vill spenning

sport

Graabak henta opp tetfeltet idet løparane kom inn på stadion. Det vart ein ny dramatisk konkurranse. Graabak spurta best og fekk med seg Oftebro som toar. Dei to hadde dei to beste langrennstidene.

Rollene i teten vart bytt om i løpet av kort tid, akkurat som den første individuelle konkurransen i OL.

Jarl Magnus Riiber gjekk ut i klar leiing, men gjekk feil og tapte mykje tid. Han hadde òg trøbbel mot slutten etter halvanna veke i koronaisolasjon i forkant av rennet.

Det vart ein stor norsk OL-dag med tre gull og to sølv. Tidlegare på dagen hadde skiskyttargutane og lagtempolaget menn i skøyter sikra seg titlar. I tillegg tok Mons Røisland sølv i snøbrett.

(©NPK)