Djokovic vil ikkje tvingast til vaksinasjon – villig til å ofre turneringar

sport

I eit intervju med BBC fortel Djokovic (34) at han håpar vaksinasjonskrava ville endre seg, og at han kan «spele i mange år til».

På spørsmål om han vil ofre å delta på arrangement som Wimbledon og French Open på grunn av haldninga hans til vaksinen, kjem det kontant frå serbaren:

– Ja, det er prisen eg er villig til å betale.

Ikkje anti-vax

Serbaren fortel at han ikkje ønskjer å bli assosiert med anti-vaksinasjonsbevegelsen, men han støttar retten individet har til å velje. 34-åringen fortel at han aldri har vore imot vaksinasjon på generelt grunnlag, og seier at han har fått vaksinar som barn.

– Prinsippa for avgjerdstaking rundt det som gjeld kroppen min er viktigare enn nokon tittel eller noko anna. Eg prøver å vere i harmoni med kroppen min så mykje eg kan, seier Djokovic.

Djokovic håpa å stille som tittelforsvarar i Australian Open i januar, men måtte sjå Rafael Nadal bli historisk som den første mannen til å vinne 21 Grand Slam-titlar.

Kasta ut

Djokovic kom til Melbourne for årets første Grand Slam og hevda at han hadde fått medisinsk fritak for å komme inn i landet utan å bli vaksinert, då han nyleg hadde vorte frisk etter covid-19-sjukdom.

Men australske grensestyresmakter sa at han ikkje oppfyller krava for unntak frå strenge vaksinasjonsreglar. Visumet hans vart kansellert og serbaren vart kasta ut av landet.

Verdseinaren seier til BBC at han er «trist» over situasjonen som oppstod i Australia, der han brukte dagar på eit karantenehotell.

– Eg er veldig trist og skuffa over måten det heile enda på for meg i Australia. Grunnen til at eg vart deportert frå Australia var fordi immigrasjonsministeren brukte sitt skjønn til å kansellere visumet mitt basert på hans oppfatning om at eg kunne skape ei anti-vaksinasjonsstemning i landet eller i byen, som eg er heilt usamd i, seier Djokovic.

(©NPK)