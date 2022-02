Christiansen tirra på seg den franske stjerna: – Han vart fly forbanna

sport

Då russaren Eduard Latypov kollapsa fullstendig på siste skyting, bomma fem gonger og måtte ut i to strafferundar, var det duka for Christiansen, som trefte med alle skota og sikra det første OL-gullet sitt og Noregs tredje i øvinga.

Før siste ståande hadde franske Fillon Maillet planar om å ta igjen russaren som var omkring 45 sekund føre. Christiansen og tyske Philipp Nawrath hang på.

– Han vart fly forbanna for at ingen hjelpte til med å dra. Det kom nokre franske gloser. Eg skjønte ikkje kva han sa, men meininga bak bodskapen, sa Christiansen til norsk presse etter at gullet var sikra.

Det var medvite frå 29-åringen.

– Vil Quentin gå frå meg, kan han det. Eg måtte køyre mitt eige løp. Eg slapp litt, men kjende meg veldig bra i lettpartiet og tok han igjen. Han vart nok litt irritert over det då vi kom inn til skyting, forklarte han.

Maillet lét ikkje høyre frå seg i målområdet etter det franske sølvet.

– Eg veit ikkje om han tør å yppe med ein 1,92 meter høg viking i målområdet. Han gjer lurt i å vere litt roleg der, fleipa den ferske OL-gullvinnaren.

Northug-samanlikning

Trenar Siegfried Mazet var full av lovord om eleven sin etter den overraskande bragda.

– Vetle er ein fyr som kan leike seg. Alle snakka om at det såg ut som Petter Northug. Han gjekk litt føre, litt bak, og han gjorde akkurat det eg ville sjå. Det var heilt fantastisk for han og laget, sa ein svært entusiastisk og glad Mazet.

– Han nyt situasjonen, sa Mazet.

Sturla Holm Lægreid gav Noreg ein lei start på stafetten då han måtte ut i strafferunde. Han var i tårer då gullet var sikra.

– Det var mykje kjensler. Det var veldig nervepirrande å sjå den siste ståandeskytinga. Eg kunne nesten ikkje tru mine eigne auge, sa Lægreid til NTB.

– Han leverer heilt perfekt. Han får ikkje gjort det betre, rett og slett, sa Thingnes Bø, som fekk det femte OL-gullet sitt og den åttande medaljen. Stafettgullet var hans første etter at det vart sølv for fire år sidan.

– Han er overskrifta i dag

Tarjei Bø fekk det andre stafettgullet sitt i OL med Noreg. Han var med i 2010 og gjekk 2. etappe òg då.

– Då var eg førstereis, kjempenervøs, fekk ikkje sove. Då blinkane gjekk ned var det lette over at eg ikkje øydela for dei meritterte gutane. Det var gull og ein kickstart på karrieren, sa han.

– No er det siste OL. Det var ein fin ring som vart avslutta med gull der og gull her med tre andre lagkameratar. Eg kjenner meg veldig heldig som har vore på lag med så mange fantastiske skiskyttarar, sa Bø idet Christiansen kom til intervjusona.

– No får han ta over. Det er han som er overskrifta i dag, sa Bø.

Siste øving for skiskyttargutane er fredag med fellesstart.

