Canada sende Kina ut av OL-ishockeyen – møter Sverige i kvartfinalen

Det canadiske laget er det siste som vart klar for kvartfinale i OL-turneringa. Jordan Weal og Adam Tambellini skåra to mål kvar i kampen, medan Eric O'Dell, veteran Eric Staal og Jack McBain bidrog med eitt kvar.

An Jian (Cory Kane) reduserte to gonger for Kina, men laget greidde ikkje å hindre tap mot ein av gullkandidatane. Som i ein del andre idrettar har Kina gitt statsborgarskap til utlendingar med eller utan kinesiske anar. I OL-troppen i ishockey er det 16 nordamerikanarar, blant dei den nemnde Kane, som er fødd og oppvaksen i USA.

Onsdag ventar Sverige i kvartfinalen for Canada. «Tre Kronor» gjekk rett til kvartfinale og slapp med det å spele den første utslagsrunden.

Tidlegare tysdag sikra både Slovakia, Danmark og Sveits avansement til kvartfinalane. USA, ROC og Sveits var til liks med Sverige allereie klare for kvartfinalespel etter dei innleiande kampane.

Slik blir kvartfinalane spelte: USA – Slovakia, ROC – Danmark, Finland – Sveits, Sverige – Canada.

