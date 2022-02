Allsidig danske klar for Brann

sport

Det opplyser Brann på nettsidene sine. Dansken har signert ein kontrakt med Brann som strekkjer seg ut 2025.

– Eg har følgt Brann i ein lengre periode, og dei har heile tida vore førstevalet mitt. Eg gler meg til å ta på meg Brann-drakta, og gjere alt for at klubben skal lykkast, seier Børsting til brann.no.

27-åringen har spelt heile seniorkarrieren sin for AaB, og har representert Danmark på aldersbestemte landslag. Han spelte òg for Danmark i OL i 2016.

Branns sportslege leiar Jimmi Nagel Jacobsen er godt nøgd med nysigneringa:

– Eg har følgt med på Frederik i fleire år. Han er ein spelar som er inne i sin beste fotballalder, og han har mykje erfaring frå dansk superliga. Vi er veldig glade for at han kjem til oss. Han er hardtarbeidande og gir alltid alt for laget. Han er ein taktisk klok spelar og kan spele fleire stader på banen. Vi ser på han først og fremst som midtbanespelar, seier sportssjefen til brann.no

(©NPK)