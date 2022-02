Walstad signerte for Haugesund

sport

Det opplyser Mjøndalen og Haugesund måndag.

– For meg er FK Haugesund eit steg opp som fotballspelar. Dette er ein solid klubb der det er gode moglegheiter for å utvikle seg, seier Walstad.

Mjøndalen-sjef Vegard Hansen skryter av den tidlegare eleven sin. Samtidig fortel han fansen at klubben ikkje sel spelarar til ein kvar pris.

– Vi henta han gratis frå Ull/Kisa, og han har hatt ei veldig fin utvikling hos oss. Nikolas er ein tøffing som er vond å spele mot – han er sterk, rask og god éin mot éin. Vi har òg fått til ein god avtale, og vi hadde ikkje selt han dersom vi ikkje hadde vore fornøgd med totalpakken, seier Hansen.

Forsvarsspelaren spelte 28 kampar for Mjøndalen i fjor. Han noterte seg òg for to skåringar og fire gule kort.

Salet av forsvarsspelaren er det andre klubben gjer på kort tid. I starten av februar vart Lars Olden Larsen (23) selt til Nizjnij Novgorod i den russiske toppdivisjonen.

