Tårevåt Tandrevold dreg heim etter OL-kollapsen på søndag

– Det er bestemt at eg ikkje får lov til å gå fleire distansar i OL. Det er gjort av helsegrunnar, sa ein tydeleg prega Tandrevold på pressekonferansen.

Tandrevold var på stø kurs mot den første OL-medaljen sin etter siste skyting og jakta til og med sølvet bak Elvira Öberg. TV-bileta skifta til Marte Olsbu Røiseland som gjekk inn til gull. Deretter kom Öberg inn til sølv med det alle trudde var Tandrevold på plassen bak, men det viste seg å vere Tiril Eckhoff. Tandrevold vart fullstendig sluttkøyrd på dei siste meterane før oppløpet.

25-åringen kollapsa i målområdet før ho måtte ha hjelp til å komme seg på beina. Ho møtte ikkje pressa i etterkant, men møtte opp på ein pressekonferanse i OL-byen måndag morgon norsk tid.

– Eg hadde ein av mine beste dagar på jobben til den plutseleg var den verste, sa Tandrevold.

– Eg er veldig lei meg. Hjartet er mitt er knust, sa skiskyttaren.

Legen tok avgjerda

Landslagslege Lars Kolsrud seier han tok avgjerda. Tandrevold ønskte sjølv å halde fram.

– Eg måtte ta avgjerda og setje på brekket. Eg visste det var ei dårleg nyheit for Ingrid. Nokre gonger må ein ta ei sånn avgjerd for utøvaren for å verne utøvaren, sa Kolsrud.

– Vi ønskjer ikkje å ta nokon sjansar. Vi er altfor glade i Ingrid til å sende henne ut på noko nytt. Vi vil ha henne heim og undersøkje henne ordentleg, sa Kolsrud.

Sjølv trur Tandrevold at det ikkje er noko farleg som feilar henne, men:

– Den største styrken min som skiløpar, at eg klarer å gå heilt i kjellaren, er kanskje min største fiende her i høgda. Særleg òg i går der det er lågtrykk og endå tøffare, sa Tandrevold.

Tilsvarande scener oppstod på fellesstarten i Anterselva i 2019, då ho gjekk fullstendig tom for krefter i siste halvdel av løpet.

Fekk blomstrar av gutane

No reiser ho til Noreg når moglegheita byr seg, og OL er over for hennar del. Kollapsen kjem berre dagar etter at Tandrevold gjekk på ein smell på sprinten. Der gjekk ho inn til ein sterk 5.-plass, men i etterkant sa ho at ho ikkje hugsa den siste skytinga.

Tandrevold fekk beskjeden om at ho er ferdiggått i OL måndag morgon lokal tid. Ein time før pressekonferansen fekk lagkameratane hennar vite det.

– Eg har dei beste lagkameratane i verda rundt meg. I dag er det jo «Valentines day». Gutelaget drog ned på blomsterbutikken og kjøpte ein bukett til meg. Eg fekk ein koronavennleg og god klem av dei andre på laget. Det set eg veldig pris på, sa Landmark til NTB.

Karoline Knotten tek over Tandrevolds plass på stafetten for kvinner onsdag. Ho skal gå saman med Ida Lien, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

