Sykkellaget Uno-X klar for Flandern rundt

sport

Flandern rundt er eit av dei mest prestisjetunge eindagarsritta i verda og tilhøyrer vårklassikarane i sykkelsporten. I år går han av stabelen 3. april.

Tidlegare i år vart kvinnelaget til den hardtsatsande klubben Uno-X invitert til rittet, og måndag kom også invitasjonen herrane hadde venta på. Det opplyser laget sjølv i ei pressemelding.

– Belgia er spesielt for oss, og no har vi vorte inviterte til det største rittet dei har. Eg har sjølv opplevd Ronde på nært hald fleire gonger, og det er ein personleg draum som går i oppfylling. Eg kan nesten ikkje tru at det er sant, seier Jens Haugland, dagleg leiar i Uno-X Norge.

Det norske laget skal no gi seg i kast med dei kjende brusteinsbakkane Koppenberg, Kwaremont og Paterberg.

Uno-X-laget er frå før invitert til fleire andre store vårklassikarar på WorldTour-nivå. Paris–Roubaix, Omloop Het Nieuwsblad og Gent Wevelgem er blant desse.

(©NPK)