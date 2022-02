Riiber klarert for OL: – Kjenner sjølv han har det på plass

sport

Han erstattar Espen Bjørnstad på det norske laget, stadfestar sportssjef Ivar Stuan.

– Han er klar og påmeld for i morgon, sa han i eit møte med pressa på hoppstadion i Zhangjiakou måndag.

Riiber var prøvehoppar under lagkonkurransen for skihopparane. Tidlegare på dagen trena han i langrennsløypene.

– Langrenn er det store spørsmålet. Han har trena 15–16 timar uthald den siste veka. Han kjenner sjølv at han har det på plass, sa Stuan.

Stuan la til at Riiber hadde det tøft søndag. Då hadde han fått tilbake ein test som viste 0,9 under kravet på over 35 i CT-verdi.

– Han var veldig langt nede i går kveld … Då var vi veldig skeptiske på om dette ville gå i det heile, eller om det berre var å reise heim.

– Han var veldig deppa i dag og trudde ikkje det ville komme ein negativ test, men då den negative testen kom, var han på med ein gong og sa at han kunne tenkje seg å hoppe i kveld, sa Stuan.

På spørsmål om han trur Riiber kan hevde seg i konkurransen på tysdag, var Stuan klar i sin tale.

– Eg trur at når han stiller, er han ein av dei som skal vere oppe der, sa sportssjefen til NTB.

Lagkonkurranse

Riiber vil òg få med seg lagkonkurransen torsdag. Det norske laget vann øvinga i verdscupen på heimebane i Lillehammer i desember.

– Det gir oss ei veldig god moglegheit fram mot lagkonkurransen torsdag, meiner Stuan.

Riiber konkurrerer i Beijing-OL dagen etter at han kom ut av koronaisolasjon.

I konkurransen på tysdag blir han ein av medaljekandidatane. 24-åringen står med åtte individuelle sigrar i verdscupen så langt denne sesongen.

Ut av isolasjon

Måndag testa Riiber negativt for andre gong, noko som er kravet for å sleppe ut av isolasjon i OL-bobla, og slutta seg til resten av den norske kombinertleiren i OL. Han er stadig rekna som nærkontakt.

Kristjan Ilves frå Estland kom ut av isolasjon laurdag og er klarert for trening før dei siste OL-renna. Han har tette band til det norske kombinertlaget og reiste til OL saman med dei norske. Ved framkomst testa han positivt på koronaviruset, og like etter gjorde Riiber det same.

Måndag vart òg Riiber stadfesta negativ, og seinare vart han teken ut til konkurransen tysdag. Då nordmannen fekk påvist viruset i starten av OL, spøkte det for at han i det heile skulle få komme i aksjon under leikane i Kina.

