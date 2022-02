Odd-Nornes bytte ut trenarjobb med å hjelpe psykisk sjuke medmenneske

sport

Nornes hadde to sesongar igjen av kontrakten då Odd valde å avslutte avtalen med han i januar. Pål Arne «Paco» Johansen vart henta inn som erstattar.

– Eg har det veldig fint no. Eg frykta jo overgangen frå å gå inn ei dør i over 20 år og til ikkje å gjere det, men det har gått overraskande bra. Og så er eg i gang som tilkallingsvakt på psykiatrisk her i Skien, og der stortrivst eg, seier Nornes til Telemarksavisa.

– Det var litt som å komme inn i ein garderobe igjen, fantastiske kollegaer, eit supert miljø og så får eg brukt meg sjølv. Det handlar mest om å vere medmenneske, prate, støtte og forstå. Utan at eg skal kaste terning på meg sjølv, så trur eg at eg er ganske god med menneske.

Nornes har òg debutert som ekspertkommentator for Telemarksavisa under dekning av Odd.

(©NPK)