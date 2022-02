McGrath opnar for fart i verdscupen etter OL

sport

Det var i utfor, super-G og kombinasjonen McGrath for alvor viste seg fram som junior. I 2019 tok han sølv i kombinasjonen i junior-VM i Val di Fassa i Italia. I same meisterskapen var han eitt hundredel unna pallen i utfor.

Seinare har han tre pallplassar å vise til i verdscupen i teknikkgreinene. Etter OL ønskjer han å prøve seg under fartshelga på Kvitfjell første helga i mars.

– Det kan vere ein perfekt introduksjon til fart i verdscupen, seier bæringen til NTB.

– Kombinasjonen og fart ligg i korta for åra framover. Eg kjenner eg må vere tolmodig nok og tore å satse nok på slalåm og storslalåm i denne perioden her, legg han til.

Same året som han tok sølvet i junior-VM, debuterte han i verdscupen i storslalåm og slalåm. Sidan har han, etter ein skade som heldt han utanfor store delar av 2021-sesongen og VM, byrja å vise seg fram i toppen. I det siste rennet før OL vart det andreplass og første pallplass i slalåm for McGrath i Schladming.

I OL-fjella i Yanqing er det Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud og Adrian Smiseth Sejersted som har vore i aksjon i fartsdisiplinane.

Draumen

I OL er det slalåm og storslalåm som er på programmet for McGrath. Før leikane var ikkje kombinasjonen, der Kilde sikra seg sølvmedalje, heilt umogleg, men tommelskaden gjorde at det vart for lite tid til å førebu seg.

I verdscupen samanlagt er det berre verdscupleiaren Marco Odermatt og Alexis Pinturault (9) innanfor topp ti som har køyrt tre greiner denne sesongen.

– Eg har ein draum om å vere den siste ordentlege allrounderen som kan køyre alle greiner. Problemet er at FIS (Det internasjonale skiforbundet) har lagt opp ein kalender som ikkje er vennleg for folk som skal køyre alle greiner.

– I tillegg er nivået utruleg høgt om dagen. Dei beste fartsgutane er så gode, og det same er slalåm- og storslalåm-gutane. Det å køyre bra i utfor og slalåm i same sesongen, krev mykje, forklarer han.

Lurt å debutere heime

På Kvitfjell i starten av mars kan uansett debuten komme for 21-åringen, der han har konkurrert ei rekkje gonger, og familien har også hytte der. Der skal det vere utfor og super-G.

– Eg forventar ikkje at eg skal kunne gå inn i fartsrenn og herje. I alle fall ikkje i utfor. Det kjem til å ta lang tid, seier han.

– Derfor kan det vere lurt å starte ein stad som Kvitfjell, der eg har køyrt bakken mange gonger og er komfortabel med snøen og farten. Det er fine rammer som er lagde til rette for at det blir ein fartsdebut, seier McGrath, som såg på seg sjølv som ein underdog i OL.

I storslalåm køyrde McGrath ut. Neste sjanse til å overraske er i slalåmrennet onsdag.

