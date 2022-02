Lindvik skuffa i siste hopp: OL-medaljen glapp for Noreg

sport

Noreg var tittelforsvarar og ein av favorittane saman med Tyskland, Polen, Austerrike, Japan og Slovenia før rennet på måndag. Halvor Egner Granerud, Daniel-André Tande, Robert Johansson og Marius Lindvik utgjorde Noregs lag.

Det norske laget låg svært godt an halvvegs i første omgang, men vanskelege forhold for Johansson og Lindvik gjorde at Noreg låg på tredjeplass før finaleomgangen. Det var 10,9 poeng opp til leiande Slovenia.

Og hopplykka snudde ikkje for dei norske. Granerud og Tande svikta med hopp på 118,5 og 124 meter i finalen. Eit knallhopp frå Robert Johansson på 136,5 meter heldt dei norske gutane inne i gullkampen ei lita stund, men Lindviks sistehopp på 126,5 meter var ikkje bra nok til ein pallplass.

(©NPK)