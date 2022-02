Jarl Magnus Riiber ute av OL-isolasjon etter ny negativ koronatest

sport

Riiber trong ein negativ test måndag morgon for å kunne bli aktuell for konkurranse i OL.

– Riiber har testa negativt, og vi jobbar no med å få han ut av isolasjon, seier medisinsk ansvarleg for den norske OL-troppen Aasne Fenne Hoksrud i ei pressemelding.

Seinare kunne ho fortelje at kombinertesset no er ute av isolasjon og har flytta tilbake med resten av den norske leiren. Han er likevel førebels definert som nærkontakt, men han kan trene i OL-løypene mot storbakkekonkurransen tysdag.

Sportssjef for kombinertutøvarane, Ivar Stuan, vil likevel ikkje ta nordmannen ut på førehand.

– Uttak til konkurransar blir teke stilling til seinare, seier Stuan måndag.

Søndag sa han til NTB at han trur Riiber sjølv ikkje vil stille om han ikkje kan kjempe om gullet.

– Eg trur ikkje Jarl stiller om det er snakk om topp 10 eller topp 15. Han må føle at han verkeleg er oppe der. Eg trur ikkje Jarl er her berre for å delta, sa Stuan til NTB søndag.

Ifølgje Stuan har 24-åringen halde seg i gang på hotellet med tredemølle og spinningsykkel. Han har òg rokke å få «naboklager» frå romma rundt.

– Han trena langtur på rommet. Han sprang tre timar her om dagen. Han har ei sklie han skøyter litt på og gjer nokre øvingar som gjer at han slår litt borti veggene. Det gjorde at han fekk klager, forklarte Stuan.

(©NPK)