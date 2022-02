IOC varslar medaljenekt for Valijeva

sport

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) tok avgjerda i timane etter at Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) tillét Valijeva å konkurrere vidare i Beijing-leikane.

15-åringen blir storfavoritt i den individuelle kunstløpøvinga. Ho var sentral då ROC tidlegare i OL vann lagkonkurransen. Medaljane derfrå har heller ikkje vorte delte ut.

Valijeva gav i romjula ei dopingprøve som inneheldt spor etter det forbodne stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar. Ungjenta vart mellombels utestengd då den positive dopingprøva vart kjend, men suspensjonen vart seinare oppheva av Russlands antidopingbyrå (Rusada).

IOC, Verdsantidopingbyrået (Wada) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anka avgjerda inn for CAS, men fekk ikkje medhald. Endeleg punktum er langt frå sett. Valijeva er framleis under etterforsking, men CAS skriv at det vil bli teke stilling til ved eit seinare høve.

OLs individuelle konkurranse i kunstløp startar med kortprogram tysdag.

