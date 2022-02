Eriksen med målgivande i emosjonelt comeback

sport

Brentford omtaler sjølv Eriksen-debuten for klubben på eigne nettsider.

Midtbanestjerna bidrog til at laget vann treningskampen mot Southend 3–2. I kamprapporten heiter det at Eriksen også var nær ved å skåre ved eit par høve, men Southend-målvakta Collin Andeng Ndi stod i vegen. Oppgjeret vart spelt bak lukka dører.

Comebacket til Eriksen vart spesielt av fleire grunnar. Måndag fylte nemleg den danske fotball-eleganten også 30 år.

Midtbanestjerna har ikkje spelt fotball sidan han fall om i EM-kampen mot Finland i fjor sommar. Han vart då gjenoppliva på banen etter den dramatiske hjartestansen.

I etterkant har han fått sett inn ein pacemaker, og den banar vegen for at han no kan ta opp att karrieren.

– Comebacket nærmar seg meir og meir. Eg kjenner i hovud og kropp at spenninga kjem, og adrenalinet kjem meir og meir mot kampstart, sa Eriksen i eit intervju før helga.

Han avviste då på det mest bestemde at han er redd for si eiga helse.

– Nei, hadde eg hatt noko frykt, hadde eg ikkje gjort comeback. Dersom eg ikkje var heilt dedikert og kjende eg kunne stole på legane, stole på hjartet mitt, stole på pacemakeren, så ville eg ikkje gjort dette, sa dansken.

På klubbnivå spelte Eriksen sist i den italienske klubben Inter.

