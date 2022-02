Casper Ruud nærast uslåeleg på grus: – Berre å halde det gåande

sport

Ruud fekk ein perfekt start på grussesongen med finalesigeren i Buenos Aires over heimefavoritten Diego Schwartzman søndag.

– Eg veit at eg vann dei tre siste turneringane på grus i fjor, så det er morosamt å starte grus-sesongen med ein ny siger. Det har vore eit fantastisk år med mange titlar. Kvar einaste tittel er like morosam. Det er berre å prøve å halde det gåande og håpe at kroppen held seg fin og skadefri, seier Ruud til NTB.

Ruud måtte stå over den første Grand Slam-turneringa i år, Australian Open, etter å ha skadd seg like før hardcourt-turneringa starta.

No held grussesongen fram for Ruud i den største tennisturneringa i Sør-Amerika, Rio Open i Rio de Janeiro.

Turneringa startar måndag kveld, norsk tid, med finale førstkommande søndag.

Walkover

ATP 500-turneringa vart avlyst i 2021 på grunn av smittesituasjonen i Brasil. Året før rauk Ruud ut allereie i den første runden.

– Det er openbert målet i år å prøve å komme seg gjennom den første kampen. Eg gler meg. Det er ei morosam turnering og ein fin stad. Det blir forhåpentleg ei ny bra veke, seier Ruud.

Det blir uansett ikkje exit i den første runden for Ruud, som går direkte vidare til andrerunden på walkover. Der møter han anten argentinaren Francisco Cerúndolo eller franskmannen Benoît Paire. Ruud slo franskmannen på vegen til ATP-tittelen på grusen i Gstaad i Sveits i juli i fjor.

Den 32 år gamle Paire er nummer 52 på ATP-rankinga, men det kan vente endå tøffare motstand seinare i turneringa, dersom Ruud går vidare.

Sterk motstand

Finalemotstandaren frå Buenos Aires, Diego Schwartzman, er rangert som nummer 14 i verda og er også med i Rio. Det er òg bronsevinnaren frå OL i Tokyo, Pablo Carreño Busta.

Verdsåttaren Ruud er andreseeda i turneringa, sidan Matteo Berrettini også stiller i Rio. Italienaren er rangert som nummer seks i verda.

Ruud har møtt Berrettini, Carreño Busta og sjølvsagt Schwartzman på grusen før. Nordmannen har både vunne og tapt på grus mot alle tre.

Det vart tap i Rio mot Carreño Busta i 2017, då den då 19 år gamle Ruud overraskande kom seg til semifinale mot spanjolen. Året etter, i den same turneringa, vart det tidleg sorti mot Schwartzman i første runde.

Både mot Carreño Busta og Schwartzman har Ruud vunne dei to siste kampane sine på grus, men det førre møtet med Berrettini på underlaget i ATP 1000-turneringa Madrid Open i mai 2021, enda med tap for Snarøya-guten. Ruud slo derimot italienaren på grus både i Roma i 2020 og i andrerunden av Roland Garros i 2019.

