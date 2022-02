CAS-avgjerd: Valijeva får halde fram i OL

sport

Det stadfesta Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) måndag morgon.

15-åringen er storfavoritt i konkurransen som startar med kortprogram tysdag.

Valijeva gav i samband med den russiske meisterskapen i romjula ei dopingprøve som inneheldt spor etter det forbodne stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at ho bidrog sterkt til at ROC tok gullet i lagkonkurransen i OL.

Trimetazidin er eit stoff som finst i hjartemedisin og medikament mot svimmelheit. Det står på forbodslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og betre uthaldet.

Valijeva vart mellombels suspendert etter at den positive dopingprøva vart kjend, men suspensjonen vart seinare oppheva av Russlands antidopingbyrå (Rusada). Både Den internasjonale olympiske komiteen, Verdsantidopingbyrået (Wada) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anka avgjerda inn for CAS, men no er det klart at ho er klarert for konkurranse.

I lagkonkurransen vart Valijeva, som har fått tilnamnet «frøken perfekt», den første kvinna til å gjere firedoble hopp i OL. Ho har sidan den positive dopingtesten hald fram med å trene på den kinesiske isen. Ho vitna sjølv då CAS måndag skulle ta stilling til om ho skulle få halde fram i OL.

Utdelinga av medaljane i lagkonkurransen har late vente på seg mens ein har venta på ei avklaring av situasjonen rundt den positive dopingprøva.

Ifølgje nyheitsbyrået DPA er det enno ikkje teke ei avgjerd rundt det. Det vil skje først etter at saka er heilt ferdig behandla, noko som truleg ikkje vil skje før OL er ferdig.

