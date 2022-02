Brørne Bø fekk sprintmedaljane

sport

Trass ei strafferunde på ståande skyting gjekk Thingnes Bø inn til ei kjempetid. Det gav overlegent OL-gull. Deretter var det òg spesielt gledeleg då storebror Tarjei gjekk seg inn til bronse.

Thingnes Bø hoppa opp på sigerspallen etter at storebror Tarjei hadde blunka til han då han sjølv fekk bronsen. Det var to norske karar med blanke auge som stod ved sida av kvarandre under seansen på Medal Plaza.

Begge strålte då dei fekk delt ut medaljane sine måndag, og begge var tydeleg rørte då «Ja, vi elsker» vart spelt av over anlegget.

Thingnes Bø kasta blomsterbuketten ut til dei få tilskodarane som var på plass.

