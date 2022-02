West Ham vil la Zouma spele i helga

sport

Det har storma rundt West Hams franske midtstoppar som følgje av ein video som viste at han sparka og slo katten sin. Manager David Moyes har likevel ingen problem med å bruke Zouma.

– Han er tilgjengeleg for spel. Det er ulike synspunkt på om han burde vere tilgjengeleg. Vi har bestemt oss for at han skal det. Og det står eg for, sa Moyes på pressekonferansen før bortekampen på søndag mot Leicester.

Moyes har fått kritikk frå mange hald fordi han brukte Zouma mot Watford tysdag kveld. Manageren meiner at klubben har teke tilstrekkelege grep overfor spelaren.

– Eg trur ikkje ein klubb kunne ha teke raskare eller meir omfattande grep. Vi har bøtelagt han med det maksimale beløpet (i samsvar med kontrakten). Han får hjelp, og vi som klubb gjer alt vi kan for å hjelpe han.

(©NPK)