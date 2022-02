Valijeva leverte positiv dopingprøve i desember – CAS avgjer om ho får konkurrere i OL

sport

Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) skal avgjere om ho blir nekta vidare deltaking i OL.

Det internasjonale testbyrået (ITA) stadfesta fredag at 15-årige Valijeva har testa positivt på det forbodne stoffet trimetazidin. Ho tok prøva 25. desember, men analysesvaret kom først 8. februar. Det var dagen etter at Valijeva hjelpte ROC til gull i lagkonkurransen i Beijing.

Russlands antidopingbyrå (Rusada) har oppheva den mellombelse suspensjonen hennar slik at ho kan konkurrere vidare i OL, men IOC har anka avgjerda inn for CAS, som innan 15. februar skal ta ei avgjerd. Det er dagen då Valijeva som storfavoritt etter planen skal i aksjon i den individuelle OL-konkurransen for kvinner.

Rykta om ei dopingsak har svirra sidan sigersseremonien i lagkonkurransen vart utsett som følgje av ikkje spesifiserte «juridiske konsultasjonar». No stadfestar den uavhengige stiftinga med antidopingansvar i OL at Valijeva har testa positivt.

Det skjedde i samband med den russiske meisterskapen i St. Petersburg i desember. Antidopinglaboratoriet i Stockholm melde om den positive prøva denne veka.

Historisk

Prøvesvaret kom dagen etter at Valijeva, med tilnamnet «frøken Perfekt», skreiv kunstløphistorie som første kvinne med firedoble hopp i OL. Ho hjelpte ROC til siger i lagkonkurransen med overlegne sigrar både i kortprogram og friløp.

Positive prøver fører til omgåande suspensjon, men Valijeva la inn anke mot dette, og Rusada oppheva suspensjonen slik at ho kunne delta i Beijing-OL.

– IOC nyttar seg av retten til å anke opphevinga av suspensjonen og ikkje vente på Rusadas grunngiving, fordi ei avgjerd trengst før den neste konkurransen til utøvaren, heiter det i ei fråsegn frå ITA, som vil føre saka for valdgiftspanelet.

Handlar berre om deltaking

– Dopingsaka vil deretter behandlast av Rusada på vanleg måte. Det inneber òg retten utøvaren har til å krevje analyse av B-prøva.

Avgjerd om kva som skjer med resultata i lagkonkurransen vil bli fatta først når dopingsaka er ferdig behandla. CAS-avgjerda i Beijing gjeld dermed berre Valijevas eventuelle deltaking i den individuelle konkurransen for kvinner.

Trimetazidin er eit stoff som finst i hjartemedisin og medikament mot svimmelheit. Det står på forbodslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og gjer ein meir uthaldande.

Den mest kjende dopingsaka med trimetazidin gjeld den kinesiske symjaren Sun Yang, som i 2014 sona tre månaders utestenging for bruk av stoffet.

Den russiske bobkøyraren Nadezjda Sergejeva testa positivt på trimetazidin i Pyeongchang-OL i 2018. Ho vart diskvalifisert i toerbob og sona åtte månaders utestenging.

Ikkje bra

Valijevas unge alder kompliserer saka. Ved positive prøver for mindreårige er det ofte trenarar og leiarar som blir sanksjonerte.

– Saker som denne er ikkje bra for OL, sa IOC-talsmann Mark Adams under pressekonferansen på fredag.

– Saka må behandlast ordentleg. Det er viktig for alle, ikkje minst 15-åringen som er involvert, at rettstryggleiken blir vareteken og at saka blir behandla på ein måte som gjer at alle kan ha tillit til utfallet.

Valijeva har trena som vanleg dei siste dagane, under stor mediemerksemd. Fredag inneheldt dei 45 minutta hennar lange isøkt fire firedoble hopp, eitt av dei i kombinasjon med ein trippel salchow.

(©NPK)