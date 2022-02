Ukrainsk antikrigsbudskap i OLs skeletonfinale – IOC reagerer ikkje

sport

23-åringen frå Kiev heldt opp ein plakat med eit antikrigsbudskap før han starta i 3. omgang. Han kvalifiserte seg så vidt til den fjerde og siste omgangen og enda på 18.-plass, men han vart svært omsverma etter protesten sin mot krigstrusselen i heimlandet.

«No war in Ukraina» stod det mot bakgrunn av gult og blått, Ukrainas fargar.

– Som alle normale personar ønskjer eg ikkje krig. Eg vil ha fred i landet mitt, sa Heraskevitsj.

– Heime i Ukraina er folk veldig nervøse no. Det er mange nyheiter om soldatar og våpen som omringar landet vårt. Det er ikkje OK, ikkje i det 21. hundreåret. Før det startar ville eg vise verda kva eg meiner, sa han.

IOC reagerer ikkje

Raskt vart det spekulert i at Heraskevitsj risikerte straff sidan regel 50 i det olympiske charteret forbyr politiske protestar under leikane. Hovudpersonen var samtidig klar på at han håpa å sleppe sanksjonar.

– OL bør òg vere for fred og mot krig. Eg håpar dei støttar meg i dette, sa han.

Fredag ettermiddag kom beskjeden frå Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) om at Heraskevitsj ikkje treng å bekymre seg for reaksjonar.

– Dette var eit generelt rop om fred. Frå IOCs side er saka avslutta, heitte det i ei fråsegn.

Tyskland på topp

Grotheer sette banerekord i første omgang og gav aldri frå seg leiinga. Han hadde bestetid i dei tre første omgangane og vann 66 hundredelar føre landsmannen Axel Jungk, medan det vart populær kinesisk bronse til Yan Wengang.

Igjen tok Tyskland tilbake førsteplassen på medaljeoversikta med suksess i akebakken på tampen av dagen, etter at Noreg hadde lånt den takka vere medaljar vunne i skiløypa. Etter 52 av 109 øvingar har Tyskland 7-4-0 (gull-sølv-bronse) mot Noregs 6-3-5.

