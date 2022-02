Tiller til Kina som Riiber-reserve

sport

Det stadfestar Skiforbundet fredag ettermiddag. Moelven-løpar Tiller har inntil vidare status som reserve, sjølv om han no sluttar seg til den norske troppen i Kina.

– Bakgrunnen for å hente Tiller frå Noreg no, er for å vere sikre på at vi kan stille i lagkonkurransen når helsesituasjonen til Jan Magnus Riiber framleis er uavklart, seier sportssjef Ivar Stuan.

– Status for Jarl no er at han dessverre framleis testar positivt, og vi jobbar intenst for å få han ut av isolasjon og inn i karantene i eit rom i leir der resten av laget bur, legg han til.

Tiller får som reserve hoppe som offisiell prøvehoppar og trene i langrennsløypene.

