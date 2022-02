ROC antydar dopingkonspirasjon mot kunstløpsensasjonen Valijeva (15)

sport

ROC-president Stanislav Pozdnjakov seier han har alvorlege tvil rundt den positive dopingprøva.

– Tidspunktet leier til alvorlege problemstillingar. Det verkar som om nokon tok vare på prøva fram til lagkonkurransen var avslutta, seier han.

Valijeva har hamna midt i ein dopingstorm på grunn av ei positiv prøve gitt 25. desember. Ho vart kjend først denne veka. Internasjonale medium skriv at prøvesvaret kom først tysdag.

Russlands antidopingbyrå har oppheva suspensjonen hennar, men avgjerda har vorte anka inn for Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS).

ROC viser i ei fråsegn til at Valijeva har vorte dopingtesta fleire gonger både før og etter den positive prøva, utan at det er påvist nokre forbodne stoff.

Saka er tema for juridiske diskusjonar, og ROC opplyser at dei har sett advokatar på saka. Komiteen påpeikar at Valijeva no har lov til å trene og konkurrere, viss ikkje CAS slår fast noko anna før den individuelle konkurransen.

ROC meiner òg at den positive dopingprøva ikkje automatisk fører til at gullet i lagkonkurransen skal ryke. Det er fordi prøva ikkje vart avlagd under OL, meiner ROC.

– ROC tek omfattande grep for å verne rettane til medlemmer av OL-laget og for å behalde OL-gull som er vunne på ærleg vis, skriv ROC.

(©NPK)