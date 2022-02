Nytt tap for curlinggutane – utmanøvrert av Storbritannia

sport

Storbritannia revansjerte seg for eit nederlag mot USA tidlegare på dagen. Noreg innleidde turneringa med ein sterk siger over verdstoar Sveits onsdag og gav Canada hard kamp før det vart 5-6-tap torsdag.

Med skip Bruce Mouat i spissen spelte den britiske kvartetten med ypparleg presisjon og gjorde det vanskeleg for Noreg heilt frå start. Walstad hadde ofte vanskelege oppgåver då han skulle setje Noregs siste steinar. Fleire gonger løyste han det bra, andre gonger vart det for vanskeleg.

Stal poeng

Britane tok leiinga med eitt poeng i første omgang. Noreg utlikna i den neste, men med to poeng i 3. omgang var skottane føre for godt. Særleg trear Torger Nergård sleit med presisjonen, og i 4. omgang missa Walstad med sistesteinen. Han slo ut eigne steinar slik at britane «stal» to poeng og gjekk opp i 5-1.

Noreg greidde berre å ta eitt poeng med sistestein i 5. omgang, og ein perfekt sistestein frå Mouat i 6. omgang sørgde for at britane gjekk opp til 8-2.

Noreg gjorde det dei kunne for å skåre fleire poeng i neste omgang, og då dei måtte nøye seg med eitt, valde dei å takke for kampen.

Revansj

Mouat spelte på det britiske laget som i blanda lagkonkurranse tapte for Noreg i semifinalen, men fredag fekk han revansjen sin saman med Hammy McMillan, Bobby Lammie og Grant Hardie.

På Noregs lag spelar Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Nergård og Walstad.

Seks kampar står att i grunnspelet. Noregs neste kamp er mot USA laurdag.

Dei fire beste laga tek seg til semifinalar.

