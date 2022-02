Nevøen til norsk OL-konge på ski i OL – for Australia

sport

NTB møter han i intervjusona etter at Iivo Niskanen sikra seg gullet på 15 kilometer klassisk på langrennsstadion i Zhangjiakou. Der gjekk òg Young Vik og vart nummer 76, snautt sju minutt bak finnen.

– Eg fekk det litt halvvegs, men eg ser at det ikkje er altfor langt opp. Det er ei stor oppleving å vere her, og det gir ein enorm motivasjon for vidare satsing, seier den unge langrennsløparen til NTB iført ei drakt med gule og grøne fargar.

Young Vik er fødd i Noreg og bur i Oslo, men har australsk mor og representerer derfor landet som ikkje først og fremst er kjent for ein stor langrennstradisjon.

– For to år sidan fann vi ut at han like gjerne kunne gå med australsk pass. Sjansane for å få gå for Noreg i nokon samanheng er jo minimal, fortel faren Gunnar Engen Vik, som var aktiv kombinertutøvar på 90-talet og er broren til Bjarte Engen Vik.

Gullonkel

Ein dei store heltane til Young Vik er onkelen Bjarte. Den no 50 år gamle kombinerthelten vann to OL-gull i Nagano i 1998. I OL på Lillehammer fire år tidlegare henta han heim eit sølv og bronse. I VM-samanheng har han fem gull og tre sølv.

– Det har vore veldig kult å vekse opp med å gå mykje på ski. Onkelen min var veldig god i kombinert, og det har vore naturleg for meg at han har vore ein inspirasjon, seier Young Vik til NTB.

Det smigrar Engen Vik, sjølv om det ikkje vart kombinert på 21-åringen. Young Vik la det frå seg i 13-14-årsalderen.

– Det var artig den tida han heldt på med kombinert, men det er ein krevjande idrett. Eg har inntrykk at han treivst betre i langrenns- og orienteringsmiljøet, seier Engen Vik til NTB.

Utanfor sporet har Young Vik teke junior-NM-gull i orientering i tillegg til at han har utvikla langrennstalentet sitt.

Satsar vidare

I fjor debuterte han i verdscupen. Til no har han hatt seks deltakingar. Med ferske OL-inntrykk i Kina er planen at det blir deltaking òg i Italia om fire år.

– Ja. Akkurat no høyrer eg ikkje heime på dette nivået, seier han og ler.

– Men forhåpentleg gjer eg det ein dag. Sprinten var hovudmålet mitt. Eg gjorde det litt betre der enn i dag, forklarte han.

På sprinten var Young Vik åtte sekund frå å gå vidare frå prologen. Framleis er det lagsprint under leikane, som Young Vik håpar å få delteke i. Heller ikkje der er forventningane høge for mannen som er første års senior.

– Det er ei stor oppleving å vere her. Eg skal ta med meg det meste eg kan frå det. Og så har eg U23-VM om halvanna veke som er målet i sesongen.

